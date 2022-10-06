Владимир Ефимов: Торговый оборот Москвы с Прикаспийскими странами увеличился почти на треть

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан – государства, с которыми, несмотря на мировые события, торгово-экономические отношения Москвы укрепляются с каждым годом. Свидетельством тому – увеличение на 30% по сравнению с 2020 годом объема внешней торговли (см. «Только цифры»). Например, в прошлом году наибольший товарооборот столицы был достигнут с Казахстаном – 5,7 миллиарда долларов, что на 30,4 процента больше, чем в 2020 году. А за три года внешний оборот торговли увеличился на шесть процентов.

- В текущих условиях одна из приоритетных задач – продолжать укреплять партнерские отношения со странами «Каспийской пятерки», наращивать торгово-инвестиционные связи, промышленную и высокотехнологичную кооперацию, - подчеркнул Владимир Ефимов. - Сегодня столица имеет торгово-экономические отношения со всеми странами Прикаспия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

33,5 миллиарда долларов – на такую сумму московские компании экспортировали продукцию несырьевого неэнергетического сектора в 2021 году.

Из них: 4,6 миллиарда долларов – в прикаспийские государства.

ИНТЕРЕС РАСТЕТ

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников рассказал, что Каспийский регион играет все более важную роль в глобальной экономике. Если в цифрах, то это 3,6% мирового ВВП, 7% экспорта зерна и почти 5% черных и цветных металлов.

- Растет взаимный интерес наших стран и к экономикам друг друга внутри каспийского контура, - отметил Максим Решетников. - За последние шесть лет взаимная торговля стран Каспийского региона увеличилась более чем в 1,5 раза – до 35 миллиардов долларов. И что еще более важно: идет не просто рост товарооборота, а смещение в сторону товаров более высокого передела. Снизилась доля нефти и топлива, растет доля машин и оборудования, металлов. Заметно увеличилась доля промежуточной продукции во взаимной торговле (с 37 до 45 процентов). Товарооборот России со странами Каспия тоже вырос – почти в два раза (с 18 до 34 миллиардов долларов). В этом году он увеличился еще на 10 процентов (до 20,1 миллиарда долларов). Наша страна готова дальше наращивать сотрудничество. Мы уже давно живем в условиях санкций – внутренний рынок и внешнеэкономические связи научились адаптироваться под меняющиеся обстоятельства.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Для развития бизнеса и экономики в целом в Москве разработан целый пакет мер поддержки – более 20 системных вариантов.

Иностранным инвесторам тоже оказывается помощь наравне с российскими производителями. При желании компании могут получит специальные статусы, которые позволяют снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%.

Для примера в столице успешно работают компании с участием иностранного капитала, к примеру китайского и казахстанского. Направления разные - строительство, энергетика, химическая промышленность, автотранспортные средства, производство электротехнического оборудования, машин и аппаратуры, мобильных и фиксированных терминалов и других.