Житель Москвы получил 3 года и 2 месяца тюрьмы за контрабанду военной техники на Украину

Москвича приговорили к тюремному заключению за контрабанду военной техники в Украину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвич отправится в колонию общего режима на три года и два месяца за контрабанду военной техники на Украину. В 2021 году мужчина пытался приобрести комплектующие к истребителям «Миг-29» и незаконно провезти их на территорию другого государства, сообщают в пресс-службе ФСБ.

«За совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 226.1 «Контрабанда вооружения, военной техники» УК РФ Преображенским районным судом города Москвы Чмеренко Д.В. признан виновным», — сказано в сообщении. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.

В феврале 2021 года сотрудники ФСБ по Москве и Московской области совместно со специалистами Федеральной таможенной службой пресекли противоправную деятельность россиянина. Злоумышленника поймали в момент закупки деталей для истребителя. По информации «Известий», при себе он имел несколько пачек с деньгами – более 20 тысяч долларов, 13 тысяч долларов и еще 752 тысячи рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве суд арестовал россиянина Михаила Баранова за госизмену. Подробности уголовного дела в столичном суде не раскрываются.