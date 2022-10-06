Появилось видео с места аварии на Симферопольском шоссе в Москве, в которой пострадали три человека

Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы

После столкновения грузовика и легковушки на юге Москвы были госпитализированы три человека. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, о чём сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Сообщается, что столкнулись грузовик "Хендай Портер" и легковая иномарка "Форд". Двигаясь по Симферопольскому шоссе, в сторону области, водитель "Форда" попытался избежать столкновения с грузовиком "Скания", но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в движущийся навстречу "Хендай".

Как заявляют в ведомстве, пострадали водитель и пассажир грузовика "Хендай Портер", а также пассажир "Форда". Все трое госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Обстоятельства случившегося продолжают уточняться, на месте работают экстренные службы, включая сотрудников ГИБДД.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Симферопольском шоссе произошла авария, из-за которой движение в сторону центра Москвы затруднено.