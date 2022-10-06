Судью в Москве пытались подкупить за 300 тысяч рублей

В Москве судью пытались подкупить за 300 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве следователи проводят проверку по факту подкупа федерального судьи Тверского районного суда. Должностному лицу, рассматривающему дело об убийстве, предлагали 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи Мещанского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту попытки подкупа за 300 тысяч рублей одного из федеральных судей Тверского суда Москвы, в производстве которого слушается уголовное дело об убийстве», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что попытку дать взятку судье на одном из заседаний заметил секретарь. До этого сотрудник суда уже сообщил о подкупе в правоохранительные органы.

После проверки СК примет процессуальное решение о возбуждении уголовного дело. В Тверском суде не стали комментировать данную информацию.

Ранее KP.RU сообщал, что москвич получил 3 года и 2 месяца тюрьмы за контрабанду военной техники на Украину. Он пытался купить запчасти к истребителям «МиГ-29» и незаконное провезти их на территорию другого государства.