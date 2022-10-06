Полицейские задержали мужчину, который украл телефон у спящего пассажира в аэропорту Домодедово

Злоумышленник не успел покинуть территорию аэропорта Домодедово Фото: Мария ГОРЕЛОВА

34-летний приезжий из Ярославской области задержан в столичном аэропорту Домодедово за ограбление спящего пассажира, сообщает МВД Медиа. Тот задремал в зале ожидания, положив оставленный на зарядке телефон рядом с собой, а через некоторое время лишился гаджета.

Кража попала на видеокамеры, так что после обращения владельца телефона к транспортным полицейским те смогли оперативно отследить маршрут вора по камерам и задержать его. Поймали подозреваемого до того, как он успел покинуть территорию воздушной гавани. Однако он как раз шел к железнодорожной платформе.

- Уехать в столицу мужчина не успел, его доставили в дежурную часть, — уточняется в сообщении.

Похищенный гаджет забрали, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее KP.RU рассказал о краже квартирной двери на юге столицы. Злоумышленник снял и унес дверь, оборудованную датчиками слежения, даже не заглянув в квартиру.