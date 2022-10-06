Один человек пострадал в массовом ДТП с участием четырех машин на Киевском шоссе в Москве. Фото: кадр из видео

В Москве на Киевском шоссе произошла массовая авария с участием четырех автомобилей, один из них грузовик. Предварительно, в ДТП пострадал один человек, сообщает корреспондент KP.RU.

На представленных кадрах видно, что на трассе в ряд выстроились поврежденные машины. В результат столкновения больше всего повредилась грузовая фура «Ford»: искорежена передняя часть автомобиля, разбито лобовое стекло. Несмотря на серьезные деформации, водитель остался цел. Погибших нет.

На месте аварии работают оперативные служб города. Движение на участке затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что водитель отвлекся от управления машины и снес ограждение на 52-м км МКАД на западе Москвы. От столкновения автомобиль KIA RIO опрокинулся. По факту ДТП начали административное расследование. Движение на двухкилометровом участке МКАД от развязки с проспектом Генерала Дорохова до съезда на Троекуровский проезд было затруднено.