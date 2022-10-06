Остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на Моховой улице в Москве не будет работать с 12 по 14 октября

Остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» на Моховой улице не будет работать с 12 по 14 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве на Моховой улице в сторону метро «Лубянка» с 12 по 14 октября не будет работать остановка «Метро «Библиотека имени Ленина». Изменения затронут маршруты автобусов м1, м2, м6, м7, м9, е10, н2 и н11, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В этот период пассажирам рекомендуют пользоваться соседними остановками, например, «Метро «Библиотека имени Ленина» на Воздвиженке для автобусов м2, н2 и м7, «Манежная площадь» для маршрутов м6, м9, е10 и н11, а также «Метро «Охотный ряд» для автобуса м1.

В Дептрансе пояснили, что временные изменения связаны с проведением мероприятия на Манеже.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве с 8 октября изменятся маршруты общественного транспорта у метро «Медведково». Автобус №50 вместо Осташковской улицы будет ходить через широкую улицу и проезд Шокальского, а автобус №93 вместо Северодвинской улицы будет поворачивать на Широкую улицу до Студеного проезда.