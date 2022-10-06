Вспыхнувший на 100-м км МКАД автомобиль потушили пожарные

Движение в районе ЧП не осложнено Фото: Департамент транспорта Москвы

Днем 6 октября на внешней стороне сотого километра МКАД на территории нацпарка "Лосиный остров" вспыхнул двигавшийся в крайнем правом ряду легковой автомобиль, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Прибывшие пожарные оперативно потушили полыхавшую легковушку. О состоянии водителя пока не сообщается.

Ни само происшествие, ни работа спасателей не сказались на пропускной способности Кольцевой. Движение в районе ЧП обычное, заторов нет.

Ранее днем KP.RU сообщил об утренней аварии на 52-м километре МКАД. Водитель автомобиля KIA Rio отвлекся от управления машиной, из-за чего та слетела с полосы и протаранила ограждение, которое выставили ремонтирующие участок Кольцевой рабочие. Незадачливому автомобилисту удалось избежать серьезных травм несмотря на то, что иномарка послу удара перевернулась, однако по факту случившегося полиция начала административное расследование.