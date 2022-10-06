Шесть технопарков Москвы заняли строчки рейтинга лучших в России

Фото: соцсети Сергея Собянина

Шесть московских технопарков попали в рейтинг лучших в России, и два из них - "Элма" и "Полюс", вошли в тройку лидеров. Речь идёт о рейтинге Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, о чём сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

Всего в рейтинге числятся 33 технопарка из 21 региона России, и шесть из них - в Москве. Лидером стал технопарк "Элма" из Зеленограда, в котором работают 89-компаний-резидентов. В "Элме" трудятся около 3,3 тыс. человек, занятых в сферах приборостроения, разработке систем безопасности, микроэлектронике и электротехнике. Среди примеров успешных проектов технопарка Собянин привёл серийное производство персональных 3D-принтеров.

Другой технопарк, вошедший в тройку лидеров, находится в Коньково. "Полюс" занимается разработкой лазерных и оптических изделий, гироскопов, датчиков систем наземных измерений ракетно-космических комплексов, волоконно-оптических систем, медицинского оборудования. Одним из наилучших проектов мэр Москвы назвал уникальный центр лазерной сварки в среде защитных газов.

Всего же в Москве действуют 42 технопарка, и ещё 7 создаются прямо сейчас. Все они объединяют более двух тысяч компаний, и около 70 тыс. человек сотрудников.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на открытые уроки приглашают ребят "детские" технопарки.