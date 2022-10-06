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Общество6 октября 2022 14:37

Московский зоопарк показал, как местная панда охраняет территорию от воробьев

Зоопарк порадовал поклонников милым видео
Ирина РЕБРИКОВА
Летом 2022 года панде Жуи исполнилось 6 лет

Летом 2022 года панде Жуи исполнилось 6 лет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на невысокие температуры панды в ззопарке Москвы еще гуляют на открытом воздухе, и при этом готовы активно защищать свою территорию. В телеграм-канале зоосада появилось забавное видео, на котором запечатлен как раз такой момент.

Панда оказалась явно не рада попытавшемуся составить ей компанию во время перекуса воробью.

- Молниеносное нападение на воробья! - иронизируют в соцсетях представители столичного зоопарка, уточняя, что ни один воробей при этом не пострадал.

В Московском зоопарке сейчас живет пара панд Жуи и Диндин, которых привезли сюда после визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. Животных передали на 15 лет в рамках "дипломатии панд".

Этим летом, как сообщал KP.RU, мишки с размахом отметили свои дни рождения. Жуи исполнилось 6 лет, а Диндин - 5 лет.