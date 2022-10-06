«Нужно идти и защищать Родину»: На временные пункты мобилизации в Москве продолжают прибывать добровольцы

Среди прибывающих в военкоматы – не только те, кто получил повестки, но и добровольцы, отправляющиеся в зону боевых действий по собственной инициативе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве продолжается частичная мобилизация, жители города приходят на временные мобилизационные пункты. Среди прибывающих – не только те, кто получил повестки, но и добровольцы, отправляющиеся в зону боевых действий по собственной инициативе. Будущие бойцы говорят, что хотят защитить своих близких и свою страну, поэтому решили сами, не дожидаясь повестки, поехать на Донбасс.

«Раз я сам пришел, то конечно считаю, что нужно идти и защищать свою Родину, своих близких. У меня там родственников много, и вообще там уже ребята, которых я знаю, служат. Потом как я им в глаза буду смотреть?», - рассказал один из добровольцев корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

По словам москвича, процедура оформления документов во временном мобилизационном пункте организована быстро и четко. Прием будущих военнослужащих идет по принципу «одного окна», так что будущим бойцам не приходится томиться в очередях.

«В принципе, довольно быстро все. Меня передали сначала одному сотруднику, потом второму сотруднику, потом сфотографировали - и все», - сообщил журналистам один из пришедших на пункт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. По решению правительства России, за всеми, кто проходит по частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места. Прежде, чем отправится в зону боевых действий, мобилизованные москвичи обязательно проходят обучение.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию.

Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Его сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.