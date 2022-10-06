Бастрыкин запросил доклад по проверке деятельности агентства ритуальных услуг в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил полный доклад по процессуальной проверке деятельности ритуального агентства из Москвы, на которое пожаловалась местная жительница. Об этом пишет пресс-служба Информационного центра СК РФ.

Жительница Москвы пожаловалась на то, что одно из столичных ритуальных агентств допустило уничтожение захоронения её дяди. Вместо него в могиле находится другой человек, а куда делась урна с прахом - никто не знает. Столичные следователи начали процессуальную проверку по этому заявлению, однако женщина сочла, что сроки этой проверки уже прошли, а допустившие нарушение лица так и не установлены.

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин, поручивший руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову предоставить полный доклад о ходе процессуальной проверки, и поставив ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее KP.RU сообщал о том, что следователи Москвы начали проверку опасных столичных хостелов, где не соблюдаются требования размещения и безопасности.