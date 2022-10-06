По 10 гаджетов в квартире. Каким интернетом и умной техникой пользуются москвичи

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МТС выяснила, какими умными гаджетами и как пользуются интернетом «гигабитные» абоненты в Москве. По данным компании, среднее количество всевозможных технологических устройств, подключенных к интернету, в домах таких пользователей увеличилось с восьми до десяти. Многие из устройств предназначены для управления домашним пространством.

В семьях, которые пользуются интернетом на скоростях менее Гбит/с, в среднем подключают шесть устройств. Для сравнения, два года назад подключали четыре устройства.

- Каждая вторая семья использует Smart TV, а умные трекеры имеются 60% абонентов. У трети есть умные колонки, электронные книги, видео-няни, камеры видеонаблюдения, бытовые приборы с встроенными Wi-Fi-модулями и датчики системы управления умным домом, - уточнили в пресс-службе компании.

Пик активности использования гаджетов как у «гигабитных», так и «мегабитных» клиентов приходится на 22.00. При этом, у первых средняя скорость интернета 720 Мбит/с, у вторых - 225 Мбит/с.

Из интересных наблюдений: первые чаще выходят в интернет с компьютеров и ноутбуков – 40%, и реже, чем вторые, серфят в Сети со смартфонов – 45%. При этом вторая категория пользователей больше предпочитает бороздить просторы интернета со смартфонов – 65%, и реже с компьютеров и ноутбуков – 25%. Планшеты больше в почете у «гигабайтных» пользователей, их используют 15%, тогда как «мегабайтные» - 10%.

Из других отличий - «гигабайтные» абоненты чаще играют в игры и загружают данные в облачные хранилища, при этом реже пользуются видео-сервисами и соцсетями.

Сравнение интернет-предпочтений «гигабитных» и «мегабитных» абонентов

Благодаря ценовой доступности умных домашних устройств и высокоскоростного интернета и росту популярности видео за год количество «гигабитных» абонентов в Московском регионе выросло в два раза.

Больше всего высокоскоростным интернетом пользуются жители столичных районов Раменки, Южное Бутово и Пресненский. В Подмосковье чаще всего интернет на высоких скоростях подключают в Балашихе, Химках, Мытищи, Реутове и Красногорске.

- За год заметно увеличилось число абонентов, подключивших дома интернет на скорости до 1 Гбит/с. На это повлияло разнообразие и вполне доступные цены на различную технику с выходом в Сеть. Можно смело говорить, что высокоскоростное домашнее соединение – не просто набирающий популярность тренд. Все больше россиян пользуются дома умными устройствами, и мы прогнозируем, что в ближайшие год-два такая скорость станет привычным явлением в Москве и области, – уверен Павел Плясенко, директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС.