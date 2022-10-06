Останкинский пивоваренный завод сносят в Москве

Бывший завод не действовал с 2008 года - его помещения сдавались разным арендаторам Фото: Яндекс. Карты

В Москве начался снос здания Останкинского пивоваренного завода, на месте которого в будущем воздвигнут жилой комплекс и городскую инфраструктуру. О старте сноса сообщает РБК, со ссылкой на информацию от местных жителей.

Жители Бутырского района Москвы сообщили о начале сноса Останкинского пивоваренного завода, который находится неподалёку от станции метро "Фрунзенская". Завод не функционирует с 2008 года - его помещения сдавались разным арендаторам.

Известно, что застройщиком освобождающейся территории станет MR Group, компания планирует возвести вместо Останкинского пивоваренного завода большой жилой комплекс. Также по указанному адресу было согласовано строительство детского сада на 140 мест, и школы на 320 учеников, которые будут входить в состав будущего комплекса.

Ранее, в 2018 году, KP.RU сообщал о планах по застройке территории другого пивоваренного завода - Бадаевского.