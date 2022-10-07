Заммэра Москвы Ефимов сообщил, что на северо-востоке столицы возведут 900 тысяч “квадратов” жилья

Проектами комплексного развития шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы предусматривается возведение около 900 тысяч квадратных метров современного жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве построят около 900 тысяч квадратных метров жилья. По программе комплексного развития шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Свиблове, Бабушкинском, Останкинском, Отрадном и Ярославском районах столицы возведут жилые дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

“Проектами комплексного развития шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы предусматривается возведение около 900 тысяч квадратных метров современного жилья. Также там появятся производства и общественно-деловые объекты, где смогут работать около 13 тысяч человек”, - пояснил он.

По словам Ефимова, инвестиции в редевелопмент участков оцениваются в 148 миллиардов рублей. После реализации проектов в бюджет столицы каждый год будет поступать более пяти миллиардов рублей, добавил заммэра.

Напомним, проект комплексного развития территорий преследует целью вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские территории. Благодаря ему будет создано около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий размер инвестиций составит семь триллионов рублей, а бюджет получит около трех триллионов рублей.

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