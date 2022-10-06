Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2022 17:57

Жительница Москвы нашла канал в Telegram с объявлениями о продаже детей

Среди них она нашла фотографии своего сына и его одноклассников
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Светлана ДАНИЛИНА
Жительница Москвы обнаружила канал в Telegram с объявлениями о продаже детей

Жительница Москвы обнаружила канал в Telegram с объявлениями о продаже детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Москвы обнаружила Telegram-канал, в котором были опубликованы объявления о продаже детей. Среди них она нашла фотографии своего сына и его одноклассников. Эту информацию KP.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает источник, мама мальчика написала в личные сообщения администратору канала с просьбой удалить снимки ребенка. Ответчик сначала пытался отшутиться, но спустя время все же убрал публикацию.

Женщина обратилась с заявлением в Следственный комитет. По данному инциденту началась проверка. В настоящее время следствие рассматривает две версии: либо это чья-то глупая шутка, либо тайный канал для педофилов.

К сожалению, подобная ситуация происходит не первый раз. Ранее в социальных сетях появилась информация, что на одном из сайтов бесплатных объявлений обнаружены зашифрованные послания для педофилов.