Заммэра Ефимов рассказал о росте объемов продукции обрабатывающих производств

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений

Московские обрабатывающие предприятия увеличили объем продукции на 8,2 процента в январе-августе 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом в четверг 6 октября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов напомнил, что в Москве более трех тысяч предприятий, производящих продукты питания, лекарства, одежду, промышленное и электрическое оборудование, микроэлектронику и многое другое и отметил, что в последние годы обрабатывающих предприятиях создаются новые мощности и внедряются новые технологии.

Столичные власти предлагают компаниям комфортные условия для ведения бизнеса. В частности, Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства в марте из городского бюджета выделили дополнительные 20 миллиардов рублей на программу льготного кредитования. Такие кредиты на сумму более 170 миллиардов рублей оформили уже 67 организаций. Ставка по инвесткредитам в июле 2022 года снижена с 9 до 3 процентов, а максимальный размер кредита увеличен – теперь он составляет три миллиарда рублей.