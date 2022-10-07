В Москве акушерка, по вине которой женщина погибла после ЭКО, отделалась штрафом Фото: Анна КОЛПАКОВА

В Москве в суда освободили акушерку, косвенно виновную в гибели пациентки. Медик проводила процедуру ЭКО и нарушила технологию, ошибка врача стоила жизни ее пациентке.

Эта история произошла в феврале 2015 года. Тогда супруги из Липецка обратились в московскую клинику репродуктивного здоровья для проведения экстракорпорального оплодотворения.

Как стало известно сайту mk.ru, за услуги клиники они заплатили 100 тысяч рублей. Вскоре начался процесс подготовки к беременности, гормональная терапия, подсадка эмбрионов. Но спустя несколько дней после последнего этапа, у пациентки началось кровотечение, женщина скончалась.

Долгое расследование показало, что процедура подсадки была проведена с ошибками, у пациентки произошел разрыв правого яичка. Были неправильно выбраны протоколы ЭКО, превышена доза препаратов, причем одно из лекарств вовсе не подходило пациентке.

Врачи преждевременно перенесли эмбрионы в полость матки и оставили женщину без медицинского наблюдения.

По факту было возбуждено уголовное дело за оказание услуг ненадлежащего качества, повлекших смерть человека. Обвинение предъявили акушеру-гинекологу клиники, суда женщина ждала под подпиской о невыезде.

А когда материалы дошли до Хамовнического суда, то дело переквалифицировали на статью «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Женщина признали виновной и она получила в наказание 1 год лишения свободы, но так как прошли все сроки давности, врача освободили в зале суда.

Теперь она должна заплатить матери погибшей 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Родные умершей просили 5 миллионов рублей, в прокурор поддержал требования на 1 миллион рублей.