Возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 54-летнего мужчины в полиэтиленовом пакете на севере Москве

СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в полиэтиленовом мешке на балконе жилого дома Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тела мужчины в полиэтиленовом мешке. При осмотре трупа выявили множественные телесные повреждения, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

По данным ведомства, тело в полиэтиленовом мешке нашли поздно вечером 6 октября 2022 года на балконе многоэтажки, расположенной на Дубинской улице. Погибшему было 54 года. Точная причина смерти выясняется.

Следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления. Устанавливаются детали случившегося.

Труп в полиэтиленовом мешке нашли поздно вечером 6 октября 2022 Фото: ГСУ СК России по Москве

Ранее KP.RU сообщал, что тело полицейского обнаружили в подмосковном Раменском. Установлено, что 47-летний мужчина служил в одном из столичных ОВД. Утром 5 октября он перестал выходить на связь, в этот же день волонтеры нашли его тело. По одной из версий мужчина мог покончить жизнь самоубийством.