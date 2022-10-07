В Москве в пятницу потеплеет до +15 градусов

Гидрометцентр пообещал жителям Москвы до +15 градусов 7 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в пятницу, 7 октября, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +13…+15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 750 мм ртутного столба, влажность – 81%. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. В дневные часы москвичей ждет около +13…+15 градусов, временами в столице будет выглядывать солнце. Юго-западный ветер сохранится.

Как сообщал KP.RU, по словам синоптика Вильфанда «золотая осень» в Москве продлится три дня – до 9 октября. Температура поднимется до +13…+15 градусов. Однако уже с понедельника в столицу придет похолодание: станет облачно, прольются кратковременные дожди.