Незаконную гостиницу в Новой Москве снесут по решению суда

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы

Госинспекция по недвижимости приступила к исполнению решения суда по ликвидации самовольно возведенной гостиницы

В поселении Кокошкино в Новой Москве сейчас наводят порядок на участке 8 в Линейном проезде. Это место находится в собственности для ведения личного подсобного хозяйства. Но его владелец решил здесь устроить совсем не огороды и сады, а гостиничный бизнес! Для этого соорудил трехэтажное здание площадью 600,8 квадратного метра. Специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, выяснили, что отель появился без каких-либо разрешений. То есть никто официально не выделял землю под строительство номеров для постояльцев. Понятно, что участком пользовались не по целевому назначению, с нарушением его разрешенного использования, а также земельных и градостроительных законов. Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, если земля оформлена для ведения личного подсобного хозяйства, то на ней запрещено строить гостиницы, магазины, точки общепита и другие подобные заведения.

«Земельные участки с таким функциональным назначением предполагают размещение жилого дома без раздела на квартиры, производство сельскохозяйственной продукции, размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, а также содержание сельскохозяйственных животных, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур», - уточнил глава ведомства.

Стихийный отель в Кокошкино признали самостроем в суде. Параллельно сразу было принято решение о сносе сооружения. Причем сделать это должен был сам нарушитель. Но он проигнорировал судебный вердикт. Сносом и наведением порядка занялась Госинспекция по недвижимости. На сегодня разборка незаконной постройки вышла на финишную прямую. Основные конструкции здания уже демонтированы.