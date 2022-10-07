Полиция возбудила дело после кражи спиртного и драки в алкомаркете в центре Москвы

Злоумышленников задержали, вопрос о мере пресечения для них пока не решен Фото: МВД Медиа

Уголовное дело возбудила полиция после кражи спиртного и драки в одном из алкомаркетов в центре Москвы, сообщает МВД Медиа. Задержаны двое приезжих, им по 25 и 29 лет соответственно.

Мужчины хотели украсть несколько бутылок алкоголя, но их заметил продавец. Сотрудник магазина попросил покупателей вернуть краденый товар.

- В ответ злоумышленники, проявив агрессию, ударили его кулаком по лицу, — говорится в сообщении.

Воров попробовали поймать другие продавцы, но тем удалось сбежать и прихватить неоплаченную продукцию. Тем не менее вскоре их задержали уже сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мера пресечения для пойманных воришек пока не выбрана.

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