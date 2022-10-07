Движение на Большой Ширяевской улице затруднено из-за ДТП с машиной скорой помощи

В Москве легковушка Nissan влетела в машину скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на Большой Ширяевской улице в Сокольниках произошла авария с участием машины скорой помощи: легковушка Nissan влетела в автомобиль СМП. На участке перекрыто две полосы движения, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На ул. Большая Ширяевская возле д. 14, стр. 1 произошло ДТП - легковой автомобиль Nissan столкнулся с машиной скорой помощи», — уточнил собеседник агентства.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших не поступала. Движение на Большой Ширяевской улице затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что один человек пострадал в массовом ДТП с участием четырех машин на Киевском шоссе. В результат столкновения сильно повредилась грузовая фура «Ford»: искорежена передняя часть автомобиля, разбито лобовое стекло. Несмотря на серьезный удар, водитель остался цел. Движение на участке было частично затруднено.