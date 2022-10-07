Бочкарёв: Заканчивается отделка станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро

Металлические арки являются основными архитектурными элементами станции «Рижская» Большой кольцевой линии. Фото: stroi.mos.ru.

На станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро завершаются отделочные работы. Строители наносят последние штрихи в вестибюле станции и на участке платформы. В отделке станции были использованы алюминиевые панели, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На потолке платформенного участка и наклонного хода эскалаторов завершен монтаж металлозонтов, выполняющих как декоративную, так и гидрозащитную функции. В зоне эскалаторов также установлены плиты из алюминиевых панелей. Практически выполнено устройство архитектурного освещения, ранее была завершена отделка стен и пола», – рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

Между центральным залом и платформой установили арки-порталы – они будут служить проходами для пассажиров от вестибюлей к поездам. Металлические арки являются основными архитектурными элементами станции.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, сейчас готовность станции «Рижская» Большой кольцевой линии составляет 90%. Кроме последних элементов отделки рабочим еще предстоит завершить установку инженерного оборудования, в частности системы дымоудаления.

«Во входном вестибюле готовность архитектурно-отделочных работ превысила 90%. Практически завершена отделка и в зоне пересадки на станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии», – уточнил Юрий Кравцов.

«Рижская» станет единственной станцией Большой кольцевой линии, расположенной в Центральном административном округе столицы. Станция строилась в условиях плотной городской застройки, в непосредственной близости от Рижского вокзала. Кроме «Рижской» в состав северо-восточного участка БКЛ входят строящиеся станции «Сокольники» и «Марьина Роща», а также уже построенные «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская». Напомним, открыть все станции БКЛ планируется до конца 2022 года.

Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров. Московское Большое кольцо обгонит нынешнего рекордсмена среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протянувшуюся на 57 километров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше БКЛ. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что к 2025 году в Москве построят еще 27 новых станций метро. Кроме Большой кольцевой линии в столице завершается строительство Московских центральных диаметров.