Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножом

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали нападавшего на прохожих с ножом мужчину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Солнцевском районе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали агрессивного мужчину, который пытался порезать прохожих ножом. О произошедшем на улице Щорса рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Как оказалось, между правонарушителем и двумя прохожими мужчинами произошел конфликт. В ходе словесной перепалки злоумышленник достал нож и стал им угрожать. Выяснилось, что он был пьян.

Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие маршрут, обратили внимание на потасовку и заметили мужчину с ножом в руках. Нападавшего на прохожих повалили на землю и обезоружили. Никто не пострадал

Правонарушителем оказался 49-летний житель Подмосковья. Его задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее в центре Москвы таксист напал с ножом на пассажира. После словесной перепалки водитель выволок мужчину из машины и пырнул. Как писал KP.RU, обошлось без серьезных повреждений.