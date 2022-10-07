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Происшествия7 октября 2022 9:48

Неадекватный мужчина с ножом напал на охранников ТЦ «Саларис» в Москве

Спас сотрудников службы безопасности один из посетителей
Ирина РЕБРИКОВА
Угрожавший охранникам посетитель был вооружен ножом

Угрожавший охранникам посетитель был вооружен ножом

Фото: Иван ВИСЛОВ

В торговом центре «Саларис» в Новой Москве посетитель помог задержать неадекватного мужчину, угрожавшего ножом охранникам ТЦ и посетителям, сообщает «Москва 24».

Предположительно, конфликт начался с того, что владелец ножа попытался выйти из одного из отделов, не заплатив за покупку. Тогда сотрудники службы безопасности остановили его и заставили расплатиться. Однако покупатель решил отомстить.

Очевидцы происшествия сняли, как вооруженный ножом мужчина подскакивает то к одному охраннику, то к дургому, замахиваясь ножом. А когда отвлекается на одного из них, к нему подлетает один из очевидцев и ударом отправляет на пол. После этого сотрудники безопасности обезоруживают неадеквата.

Будет ли возбуждено в отношении его уголовное дело, пока неизвестно.

Ранее KP.RU сообщил о задержании мужчины, который пытался ранить ножом прохожих на улице Щорса в Солнцевском районе Москвы.