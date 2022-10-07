Сотрудники ГИБДД помогли задержать водителя на МКАД с 90 свертками наркотиков

Водитель-курьер задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД помогли обнаружить и задержать 39-летнего мужчину, которого подозревают в продаже мефедрона, сообщает пресс-служба УВД по Восточному административному округу Москвы. Его автомобиль остановили на МКАД на территории района Вешняки, а при осмотре нашли 90 свертков с мефедроном. Данные о наркотическом веществе позже подтвердил лабораторный анализ.

Общая масса изъятого вещества составила 340 граммов. Задержанный дал признательные показания.

- Со слов злоумышленника, данный наркотик предназначался для последующего сбыта, — уточняется в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о попытке сбыта наркотиков.

Ранее KP.RU сообщил, что в торговом центре в Новой Москве очевидец помог задержать неадекватного посетителя, бросавшегося на остальных с ножом после конфликта с охранниками торгового центра из-за неоплаченного товара.