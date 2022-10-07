Новую самую высокую панорамную вэб-камеру в Москве установили на высоте 320 метров

Увидеть панораму столицы можно онлайн. Фото: кадр с веб-камеры

В ближайшие дни москвичи и все желающие смогут полюбоваться панорамным видом на столицу с новой самой высокой вэб-камеры в городе, которую установили на 87 этаже небоскреба "Восток" МФК "Башня Федерация" в комплексе "Москва-Сити", сообщает информационный центр правительства Москвы. Камера открывает вид на мегаполис с высоты 320 метров.

- Трансляции с устройства доступны в реальном времени всем горожанам, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Несмотря на то, что "Восток" остается рекордсменом среди высотных зданий Европы по высоте доступного этажа (его 97 наземных уровней насчитывают 374 метра от земли), установленная не на самом верху вэб-камера уступает питерской "коллеге". В Санкт-Петербурге самая высокая вэб-камера, транслирующая панораму в Интернет, закреплена на небоскребе "Лахта Центр" на высоте 360 метров. С помощью нее можно полюбоваться и Санкт-Петербургом, и Финским заливом.

Отмечается, что с помощью столичной вэб-камеры можно наблюдать не только за городом в целом, но и за возведением самого высотного жилого проекта в локации Кутузовского проспекта - River Park Towers Кутузовский.

Также полюбоваться на город с высоты птичьего полета, но не через Интернет, а оффлайн можно с помощью нового колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Его высота достигает 140 метров. Как сообщал KP.RU, оно открылось на 875-летие столицы.