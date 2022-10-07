В Москве падает спрос на элитное жилье, а оно дорожает

На третий квартал 2022 года стоимость "квадрата" в секторе элитного жилья в Москве достигла 1,5 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парадоксальная ситуация сложилась на рынке элитной недвижимости в столице: за год цена квадратного метра выросла на 26%, а спрос при этом сильно упал на фоне неопределенности в экономике, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование NF Group (ранее Knight Frank Russia).

Если сравнить количество сделок купли-продажи в этом сегменте недвижимости, заключенных с июля по сентябрь 2022 года, с количеством сделок, совершенных за те же месяцы годом ранее, выяснится, что их стало меньше на 34%. Абсолютное число составило всего порядка 200 купленных квартир. Учитывая, что среди причин называют неопределенность ситуации, можно прогнозировать дальнейший спад спроса.

При этом продавцы продолжают поднимать цены за квадрат. Сейчас средняя цена на него составляет 1,5 млн рублей. Эксперты отмечают, что этот ценник на 4% больше, чем три месяца назад, и на 26% больше, чем год назад.

Как сообщает KP.RU, в сентябре в столице многие квартиры на рынке вторичного жилья начали продавать со скидкой от 20 до 60%.