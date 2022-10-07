Сентябрь 2022 года стал самым холодным в Москве за последние 25 лет

В Москве в сентябре среднемесячная температура оказалась ниже климатической нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве минувший сентября стал одним из самых холодных за последние 25 лет. При этом абсолютный максимум первого месяца осени – +17 градусов – тоже оказался достаточно низким, сообщают Вести Московского региона со ссылкой на ведущего метеоролога Гисметео Леонида Старкова.

По словам синоптика, в этом году «подкачал» и октябрь: за последние пять дней в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Это аномально влажная погода.

Метеоролог добавил, что в выходные характер погоды в Центральной России изменится, в регионы придет кратковременное потепление, похожее на «позднее бабье лето». Однако в Москве воздух прогреется лишь до +15 градусов, ночи станут немного теплее – около +10 градусов. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на три-пять градусов.

«Первое и самое главное – температура не сможет дотянуть до +20, а именно это является одним из критериев бабьего лета. Второе – погода будет относительно неустойчивой, преимущественно облачной», — пояснил Старков.

Кроме того, он предположил, что «бабье лето» будет многосерийным. Первая волна тепла придет в выходные и завершится в воскресение из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Затем солнце ненадолго выглянет на следующей неделе, но температура будет уже немного ниже.

Раннее KP.RU сообщал, что в Москве в пятницу потеплеет до +15 градусов. Атмосферных осадков не ожидается.