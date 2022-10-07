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Происшествия7 октября 2022 12:12

Взрыв газового баллона в ТиНАО привел к пожару в гаражно-строительном кооперативе

Информация о пострадавших уточняется
Мила ГЕНЬ
Взрыв газового баллона в ТиНАО привет к пожвру в гаражно-строительном кооперативе

Взрыв газового баллона в ТиНАО привет к пожвру в гаражно-строительном кооперативе

Фото: Ольга Крыльцова

Пожар из-за взрыва газового баллона произошел в гаражно-строительном кооперативе в ТиНАО, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел в поселении Кокошкино. Сначала был взрыв газового баллона, после которого начался пожар. Сейчас горят три гаража и одна хозпостройка. Площадь пожара составляет около 100 кв. м. Огонь тушат.

На месте находятся представители экстренных служб Москвы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 7 октября стало известно, что время проведения сварочных работ произошел взрыв в девятиэтажке на Чертановской улице в Москве. Как писал KP.RU, взорвался газовый баллон. Инцидент произошел во время замены радиатора в пятом подъезде многоэтажки. Из-за взрыва повредилась стена между двумя квартирами. По предварительной информации, пострадавших среди жильцов нет.