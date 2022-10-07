Госавтоинспекция Москвы напомнила об ответственности за вождение в нетрезвом виде

В Москве сотрудники ГИБДД с 1 по 6 октября привлекли к ответственности 404 нетрезвых водителя Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Москве сотрудники ГИБДД с 1 по 6 октября привлекли к ответственности 404 водителя, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что у 182 человек установили состояние опьянения, 206 автомобилистов отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования. Кроме того, еще 16 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде несмотря на то, что ранее их уже лишили прав.

В столичной Госавтоинспекции напомнили: за вождение в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. При этом за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее KP.RU сообщал, что Госавтоинспекция Москвы назвала основные причины аварий среди водителей-новичков. Чаще всего автомобилисты со стажем до двух лет неправильно выбирают дистанцию, превышают скорость и не соблюдают очередь проезда.