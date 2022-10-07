Собянин поддержал проведение выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» на Винзаводе

За последние 12 лет в Москве отреставрировали более 1800 объектов культурного наследия. Фото: кадр видео.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Крупный форум для столичных реставраторов пройдет в помещениях центра современного искусства Винзавод.

«Правительство Москвы поддержало проведение выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая состоится в центре современного искусства «Винзавод» 24-26 ноября 2022 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Экспозиция расположится на площади в 2,5 тысячи квадратных метров. Она будет состоять из нескольких блоков, посвященных импортозамещению в сфере реставрации памятников архитектуры. Выставка расскажет о новых отечественных технологиях и материалах, которые замещают зарубежные аналоги. Участники форума обсудят роль инвесторов в сохранении объектов культурного наследия в Москве, перспективы создания новых точек притяжения для развития внутреннего туризма, волонтерство в сфере культурного наследия. На выставке будут работать площадка для проведения соревнований молодых реставраторов, зона мастер-классов «Реставраторы - хранители профессии», а также лекторий. Спикеры расскажут о процессах реставрации произведений из дерева, натурального камня и кирпичной кладки, штукатурного и лепного декора, станковой живописи.

Участниками выставки станут представители реставрационных мастерских, общественных объединений, образовательных и научно-исследовательских учреждений, предприятий строительного комплекса и других заинтересованных организаций.

«Проведение выставки будет способствовать поиску и внедрению в практику реставрационных работ новых материалов и технологий, необходимых для реализации городской программы реставрации - одной из крупнейших в мире», - отметили в пресс-службе.

За последние 12 лет в Москве отреставрировали более 1800 объектов культурного наследия. Только с начала 2022 года реставраторы привели в порядок 144 исторических объекта. В итоге число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 39% (столько их было в 2010 году) до 4,4%.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 18 переулков в районе Арбата и Хамовников. При реконструкции были учтены не только исторические особенности этой части города, но и потребность местных жителей в комфортной инфраструктуре. В переулках установлено более 500 фонарей, в том числе в историческом стиле, оборудованы удобные тротуары с гранитным мощением и новыми лавочками. Во время реконструкции были приведены в порядок такие знаковые для москвичей и гостей города места, как территория возле Успенской церкви, сквер Мигеля Идальго, сквер Бурганова, сквер у памятника Фритьофу Нансену.