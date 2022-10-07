Эксперты назвали среднюю цену бизнес-ланча в Москве

Бизнес-ланч в Москве в среднем стоит около 370 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аналитики сервиса SuperJob назвали среднюю цену бизнес-ланча в Москве. По данным экспертов, работающему жителю столицы придется заплатить за обед примерно 370 рублей. При этом стоимость набора из нескольких блюд по всем российским регионам составляет порядка 330 рублей.

«Дороже всего ежедневные бизнес-ланчи обходятся москвичам (в среднем 370 рублей)», — отметили эксперты.

На второй и третьей строчке находятся Санкт-Петербург и Екатеринбург: здесь бизнес-ланч в среднем стоит 330 рублей. В то же время самые бюджетные обеды предлагают в Уфе и Краснодаре по 280 и 290 рублей соответственно.

Отмечается, что за последние три года жители мегаполисов стали тратить на питание на 20% больше. Кроме того, за этот период бизнес-ланчи по всей стране в среднем подорожали на 50 рублей. Мужчины расходуют на обед около 340 рублей, а женщины немного меньше – 320 рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что изменения в меню школьных столовых Москвы произошли после опроса школьников. Теперь учащимся предлагают хлопья с молоком, блинчики с разными топпингами, а к обеденному супу подают наггетсы с соусом.