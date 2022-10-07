«Родина позвала - будем защищать»: Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации

На временные пункты мобилизации продолжают прибывать москвичи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В военкоматы продолжают прибывать москвичи, получившие повестки в рамках частичной мобилизации. Во временные мобилизационные пункты приходят не только мужчины, которым вручили уведомления о призыве, но и добровольцы. Они готовы пойти служить в зону боевых действий ради защиты своей Родины и своих близких.

«Я офицер запаса. Давно уже решил, что надо защищать Родину. Родина позвала - будем защищать», - рассказал москвич в одном из резервных пунктов мобилизации корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Другой призывник с категорией здоровья «А» заявил, что не собирается «косить» от службы.

«Повестку получил на рабочем месте, если скажут отправляться - буду думать о практических вещах: о сборах и о том, как завершить дела на «гражданке», - говорит мужчина.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Пункты мобилизации позволяют обеспечить комфортные условия для призывников, места для них выбирались с учетом наличия просторных помещений и транспортной доступности.

Явившиеся в военные комиссариаты отмечают, что с собой можно не брать теплую одежду и медикаменты. Призывников на месте обеспечивают всем необходимым: выдают теплые куртки и штаны, аптечку и другие предметы первой необходимости. Обмундирование, в том числе теплые вещи, и сухие пайки, предоставляется по инициативе столичных властей.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Его сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.

В военкоматах Москвы работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники военных комиссариатов перепроверяют и уточняют списки горожан, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. Выписанные по ошибке повестки оперативно отзываются. Для срочного рассмотрения конкретных жалоб по вопросам призыва в Москве создали горячую линию. Выделенный канал работает по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.