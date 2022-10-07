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Общество7 октября 2022 14:41

«Родина позвала - будем защищать»: Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации

Получившие повестки жители столицы говорят, что не собираются «косить» от службы
Ксения БОГДАНОВА
На временные пункты мобилизации продолжают прибывать москвичи.

На временные пункты мобилизации продолжают прибывать москвичи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В военкоматы продолжают прибывать москвичи, получившие повестки в рамках частичной мобилизации. Во временные мобилизационные пункты приходят не только мужчины, которым вручили уведомления о призыве, но и добровольцы. Они готовы пойти служить в зону боевых действий ради защиты своей Родины и своих близких.

«Я офицер запаса. Давно уже решил, что надо защищать Родину. Родина позвала - будем защищать», - рассказал москвич в одном из резервных пунктов мобилизации корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Другой призывник с категорией здоровья «А» заявил, что не собирается «косить» от службы.

«Повестку получил на рабочем месте, если скажут отправляться - буду думать о практических вещах: о сборах и о том, как завершить дела на «гражданке», - говорит мужчина.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Пункты мобилизации позволяют обеспечить комфортные условия для призывников, места для них выбирались с учетом наличия просторных помещений и транспортной доступности.

Явившиеся в военные комиссариаты отмечают, что с собой можно не брать теплую одежду и медикаменты. Призывников на месте обеспечивают всем необходимым: выдают теплые куртки и штаны, аптечку и другие предметы первой необходимости. Обмундирование, в том числе теплые вещи, и сухие пайки, предоставляется по инициативе столичных властей.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Его сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.

В военкоматах Москвы работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники военных комиссариатов перепроверяют и уточняют списки горожан, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. Выписанные по ошибке повестки оперативно отзываются. Для срочного рассмотрения конкретных жалоб по вопросам призыва в Москве создали горячую линию. Выделенный канал работает по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.