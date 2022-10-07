«Офицеры России» дали напутствие мобилизованным москвичам

Всего в рамках частичной мобилизации в России будут призваны около 300 тысяч резервистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объявленная в России частичная мобилизация – это необходимость, призванная сохранить рубежи нашей Родины и ее территориальную целостность. Об этом заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Александр Головашкин, обращаясь с напутствием к мобилизованным гражданам. Герой России, участник боевых действий на Северном Кавказе приехал на один из резервных пунктов мобилизации столицы и пообщался с призывниками.

«То, что частичная мобилизация была объявлена, - это необходимость, связанная с тем, чтобы сохранить целостность России и нас русских, как народ. Поэтому молодые люди, парни, мужчины, те, кто откликнулся добровольцами, и те, кто получил повестку, и отправляются на защиту своей Родины, должны понимать этот факт», - подчеркнул Александр Головашкин.

Герой России отметил, что многим тяжело оставить дом и семью и отправиться в зону СВО. Но это необходимо для защиты страны, для благополучия родных.

«Никто не хочет из тепличных условий уходить из дома, особенно когда ты уже отслужил, и тебя вновь призывают. Но еще раз повторюсь, для того мы и есть на земле, мужчины, чтобы оберегать свой дом, защищать свою семью и свою Родину. А Родина у нас, как мама, - она одна, ее не выбирают», - говорит Александр Головашкин.

Член президиума офицеров России упомянул о случаях, когда люди получают повестки, выписанные на основании ошибочных данных. По словам Головашкина, частичная мобилизация позволит военкоматам обновить базу данных. До сих пор военнообязанные граждане не всегда были заинтересованы в том, чтобы самостоятельно прийти в военные комиссариаты и предоставить информацию о смене места жительства, состоянии здоровья и других жизненных обстоятельствах.

«Комиссар, который сидит далеко от дома этого гражданина, не может на расстоянии понимать его болячки или еще какие-то другие вещи. Поэтому момент, наверно, опять-таки положительный в том, что сейчас обновлена будет база, и на последующие годы все будет работать», - добавил Александр Головашкин.

В военкоматах Москвы работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники военных комиссариатов перепроверяют и уточняют списки горожан, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. Выписанные по ошибке повестки оперативно отзываются. Для срочного рассмотрения конкретных жалоб по вопросам призыва в Москве создали горячую линию. Выделенный канал работает по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов.