Поджигателя машин в «Москва-Сити» обвинили в хулиганстве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Безработному жителю Москвы Сергею Арушанову, который в четверг 6 октября поджег автомобиль возле башни «Федерация» в «Москва-Сити» предъявили обвинение в хулиганстве. Следствие ходатайствует об отправке задержанного в СИЗО, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, как сообщал KP.RU, громкий инцидент с порчей иномарок произошел возле главного делового комплекса столицы 6 октября. Безработный москвич облил из канистры горючей жидкостью собственный автомобиль Volkswagen на Пресненской набережной и поджег его. Огонь перекинулся на рядом стоящий Jaguar, произошел взрыв. Пострадавших нет.

Во время задержания мужчина выкрикивал антивоенные лозунги.

Теперь следствие просит у Таганского суда меры пресечения для поджигателя в виде заключения под стражу. Сергея Арушанова обвиняют по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет колонии. Материальный ущерб, нанесенный предпринимательнице, хозяйке дорогой иномарки, устанавливается.