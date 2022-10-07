Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в пакете на севере Москвы Фото: стоп-кадр с видео

В Москве задержали 20-летнего уроженца Краснодарского края, подозреваемого в убийстве мужчины. Тело погибшего нашли в полиэтиленовом пакете на балконе в квартире Молодого человека доставили в подразделение правоохранительного ведомства, рассказали в СКР столицы.

Местонахождение подозреваемого удалось установить благодаря совместной работе следователей Следственного комитета и сотрудников Московского и окружного уголовного розыска ГУ МВД России по Москве. Молодой человек скрывался на территории столицы. Правоохранители также опубликовали кадры задержания.

Сейчас следователи приступили к проведению с задержанным необходимых следственных действий.

Напомним, об убийстве стало известно поздно вечером 6 октября 2022 года. Тело нашли в полиэтиленовом мешке на балконе многоэтажки, расположенной на Дубинской улице. На нем обнаружили множественные телесные повреждения. Как писал KP.RU, по факту убийства было возбуждено уголовное дело.