Ефимов: Инвестор построит в Москве завод по выпуску техоборудования

Общая площадь будущего предприятия - около 12 тысяч квадратных метров Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москва - город промышленный. Новые производства появляются на столичной земле каждый год. Ещё один участок примерно в 1,5 гектара займёт завод по выпуску технологического оборудования. Его создадут в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, площадка под завод в поселении Вороновском Троицкого округа выделена инвестору без торгов. Такое решение одобрила Градостроительно-земельная комиссия столицы.

«Компания планирует вложить в реализацию проекта около 500 миллионов рублей, - отметил заммэра. - На новом предприятии смогут работать более 30 человек».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что договор с инвестором будет подписан на пять лет.

«Реализация промышленного объекта будет способствовать достижению показателей, предусмотренных государственной программой «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», - отметил столичный министр.

КОНКРЕТНО

Общая площадь будущего предприятия - около 12 тысяч квадратных метров.

Проектом займётся машиностроительный завод «Поток», выпускающий многокомпонентное технологическое оборудование. Например, среди его продукции - мобильные трубопроводные системы и дизельные насосные станции. Город выделил ему землю рядом с действующим производством.

Как сказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, благодаря проекту компания увеличит выпуск оборудования для ЖКХ, сельского хозяйства, строительной и горнодобывающей отраслей. Продукция также применяется при аварийно-восстановительных и спасательных работах. Завод занимается импортозамещением с 2013 года. На сегодня его локализация при создании некоторых видов технологического оборудования составляет 90 процентов. Компания разработала и начала производить в этом году центробежные насосы под маркой «Zveda RUS», не имеющие аналогов в России.

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Инвесторы, реализующие МаИП, вправе пользоваться городскими льготами. Среди них - выделение в аренду без торгов земли под строительство инновационных и социально значимых производств.

По решению столичных властей с весны этого года аренда земельного участка доступна инвесторам по ставке один рубль в год до окончания договора. Таких документов уже подписано восемь.