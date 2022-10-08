В столичной школе социального предпринимателя обучаются более 200 москвичей - Сергунина

Фото: пресс-служба ДПиИР

Помочь с подбором одежды незрячим, открыть инклюзивный центр для больных диабетом или позаботиться об экологии. С такими идеями приходят москвичи на обучение в городскую школу социального предпринимателя. Сюда приглашаются все желающие развивать социально ориентированный бизнес. Занятия бесплатные. На них объясняют, как запустить такой стартап и превратить его в прибыльный, что нужно для выстраивания маркетинговой стратегии и привлечения новых клиентов. Программу подготовили Фонд поддержки социальных проектов и Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Программа рассчитана на тех, кто хочет вести или уже ведет социальный бизнес в Москве. На стартовавший недавно осенний курс зарегистрировались 217 человек. Выпускники получат право приоритетного зачисления в акселератор социальных проектов», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Среди тех, кто завершил обучение и уже развивает свой социальный бизнес, например, москвичка Анна Лаврова с проектом приложения Sharing Map. С его помощью горожане смогут отдавать друг другу лишние вещи и брать нужные бесплатно. Это и поддержка других людей, и забота об окружающей среде.

Ещё одна выпускница школы социального предпринимателя - жительница столицы Александра Котельникова, придумавшая проект «БлокNOT» для воспитанников детских домов. Кстати, ей самой довелось жить несколько лет в социальном приюте и теперь хочется поддержать таких же ребят. Для тех, у кого есть писательский талант, в рамках проекта проведут конкурс. Лучшие истории войдут в сборник, который будет издан на собранные через краудфандинг-платформу средства.

ВАЖНО

Московская школа социального предпринимателя запустила новый этап программы 30 сентября. Набор желающих на занятия продолжается. Прийти учиться можно и сейчас. Через два месяца слушатели школы презентуют свои проекты экспертному сообществу. Специалисты дадут обратную связь и персональные рекомендации.