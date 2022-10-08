Гидрометцентр пообещал жителям Москвы до 15 градусов тепла в субботу 8 октября

Тепло до 16 градусов установится в Москве 8 октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики прогнозируют переменную облачность и до 15 градусов тепла в Москве 8 октября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня осадков не будет, считают метеорологи. Днем в столице воздух прогреется до 13–15 градусов тепла. При этом в Подмосковье будет до 11–16 градусов выше нуля.

Атмосферное давление достигнет 753 миллиметров ртутного столба. Ветер прогнозируют западный и юго-западный. Его порывы будут достигать 6–11 метров в секунду.

Ночью воздух остынет до 9-11 градусов тепла, остальные погодные показатели сохранятся.

Напомним, ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что суббота в Москве будет теплой и комфортной. Как писал KP.RU, уже на следующий день ожидают дожди. Осадки стоит ждать после обеда. Температура воздуха снизится на пару градусов по сравнению с предыдущим днем, но все еще останется выше климатической нормы.