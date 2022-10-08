Риелтор раскрыл стоимость квартир в сталинских высотках в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Риелтор Евгений Коноплев рассказал, сколько стоят квартиры в одной из сталинских высоток в Москве. Со специалистом побеседовала «Мослента».

Как отметил специалист, квартиры в московских высотках всегда вызывают повышенный интерес. Связано это с уникальностью зданий, которые стали легендой и визитной карточкой Москвы.

— Среди желающих купить квартиру в этих домах всегда будет много студентов, сделавших первые деньги, или романтиков, переехавших в столицу, которым хочется, чтобы настоящая Москва была вокруг, — пояснил эксперт по недвижимости.

Риелтор рассказал, что сейчас в одной из высоток, которая находится на Садовой Спасской, 21, продаются две двухкомнатные квартиры. За квадратный метр владельцы хотят 450-500 тыс. рублей. За жилье площадью 55 «квадратов» просят 27 млн рублей, а за 67 «квадратов» — 35 млн.

Стоимость квартир больше, чем в среднем по рынку, отметил Коноплев. За те же деньги можно купить 70-80 кв. метров в современном бизнес-классе за ТТК, подчеркнул эксперт.

Также в доме сдаются две квартиры: 65-метровая «двушка» обойдется в 85 тыс. рублей в месяц, а за проживание в 130-метровой квартире просят 180 тыс. рублей.

Ранее эксперты раскрыли среднюю стоимость съема жилья в Москве. Как писал KP.RU, за двухкомнатную квартиру владельцы просят 60 тыс. рублей.