Лера из «Реальных пацанов» назвала отличие жителей Москвы от провинциалов

Лера из «Реальных пацанов» нашла объяснение хмурым лицам москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Зоя Бербер считает, что жители Москвы всегда погружены в работу. В связи с этим жители регионов представляются ей гораздо более счастливыми и довольными жизнью. Просто потому что у них на это больше времени, рассказала она «Мосленте».

- Хотя и в Москве есть счастливые люди, например, я! Но то, что тут все погружены в работу, — это правда, - сказала актриса.

Она добавила, что при желании выскочить из бешеного ритма города и передохнуть, есть смысл на какое-то время уехать из столицы.

Зоя Бербер переехала из Перми в Москву в связи с началом съемок в популярном сериале «Реальные пацаны». Сейчас артистка уже привыкла к Москве, она признается, что полюбила столицу и считает ее своим домом.

Ранее фольклорист, работающий над проектом «Народная история России», Никита Петров рассказал, что москвичей раздражает в приезжих, писал KP.RU. Также он поделился и обратной стороной: мнением гостей столицы о ее жителях. Фольклорист сообщил, что главный стереотип о москвичах заключается в том, что все они много зарабатывают.