Андрей Малахов отказался от прописки в Москве после слухов о разводе

Андрей Малахов отказался от квартиры в Москве после слухов о разводе Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Малахов рассказал, что решил отказаться от квартиры и прописки в Москве. В столице остались супруга и маленький сын шоумена, сообщает Teleprogramma.

В интернете ходят слухи о том, что телеведущий Андрей Малахов находится на грани развода с Натальей Шкулевой. В браке они прожили 11 лет.

Шоумен подогрел интерес общественности признанием, что уехал из Москвы. Сейчас Андрей Малахов находится в родном городе Апатиты Мурманской области. В столице остались супруга и четырехлетний сын пары Александр.

Как сообщил 50-летний Малахов в соцсетях, он отказался не только от московской квартиры, но и от прописки. Он прописался в Апатитах, где пару лет назад организовал центр современного искусства «Сияние», передав туда собственную коллекцию картин.

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