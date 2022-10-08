Дороги и тротуары Москвы промоют с шампунем в рамках подготовки к зимнему сезону Фото: Олег ЗОЛОТО

Все дороги и тротуары Москвы 8 октября помоют с шампунем в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщили в официальном канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Такие уборки, с использованием специального шампуня, проводятся традиционно дважды в год: весной и осенью. Концентрированное моющее средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

По графику работы пройдут в субботу, 8 октября. Специальные машины помоют асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории. В не доступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады.

После промывки с шампунем следует обычная мойка водой. В Комплексе горхозяйства заверили: моющее средство совершенно безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Как писал KP.RU, первый снег в Москве не выпадет до середины октября.