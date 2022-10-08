За последние сутки в Москве выявили 1 553 случая заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за сутки 7 октября выявили 1 553 случая заболевания COVID-19. Ежедневной статистикой поделился портал стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа госпитализация понадобилась 158 заболевшим коронавирусом. Также 7 октября в столице полностью выздоровели 2 282 человека. Справиться с болезнью не смогли 22 пациента.

В общей сложности с начала пандемии в городе выявили 3 210 595 заболевших. Из них 3 013 211 человек выздоровели. Смертельным ковид оказался для 46 235 человек.

Врачи не перестают повторять, что единственный способ защитить себя от новой коронавирусной инфекции и осложнений на фоне ее - вакцинация. Прививки в Москве делают в районных поликлиниках по предварительной записи и двух прививочных пунктах, организованных в ТЦ, писал KP.RU. Вакцина бесплатная. Также укол могут сделать и в частных клиниках, но уже придется заплатить.

Взрослым вводят Спутник V и Спутник Лайт, также есть и вакцина для подростков с 12 до 17 лет - Спутник М.