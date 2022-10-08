Эксперты отметили резкий рост спроса на многокомнатное жилье в Москве

Эксперты сообщили о резком росте спроса на один тип жилья в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве резко вырос спрос на многокомнатные квартиры в новостройках. Об увеличении популярности такого типа жилья рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости», пишет «Мослента».

Эксперты отмечают, что наибольший интерес россияне проявляют к четырехкомнатным и двухкомнатным квартирам, а также вариантам со свободной планировкой.

Отмечается, что в Москве спрос на жилье в новостройках возрос на 25 процентов, в Волгограде - на 20 процентов, Кирове - на 18 процентов и в Омске - на 17 процентов.

В «Авито Недвижимости» рассказали, что за год, с 2021-го, структура спроса россиян на новостройки довольно-таки сильно изменилась. На 5 процентов снизился процент тех, кто выбирает «однушки». Эта доля распределились между объектами с двумя, тремя, четырьмя и более комнатами.

Также эксперты отмечают, что люди стали чаще покупать квартиры для собственного проживания, а не для последующей продажи.

Ранее KP.RU писал, что риелтор раскрыл стоимость квартир в столичных высотках.