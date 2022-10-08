Движение на МКАД в районе Молодогвардейской улицы затруднено из-за массового ДТП Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 57 километра МКАД у развязки с Молодогвардейской улицей произошла авария с участием нескольких автомобилей, в том числе и машины такси. Движение на участке затруднено, работают четыре полосы из семи, сообщается в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

На месте работают сотрудники оперативных служб города, они выясняют детали случившегося. Информация о пострадавших в массовом ДТП уточняется. На представленных Дептрансом кадрах видно, что у места аварии собралось более десяти человек.

Движение на внутренней стороне МКАД затруднено, автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что автомобиль перевернулся набок после аварии на Симферопольском шоссе в Москве. Транспортное средство частично перекрыло проезжую часть. Из-за ДТП было затруднено движение в сторону центра. Информация о пострадавших не поступала.