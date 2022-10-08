На пункты мобилизации в Москве приходит всё большее число добровольцев

Среди прибывающих в военкоматы – не только те, кто получил повестки, но и добровольцы, отправляющиеся в зону боевых действий по собственной инициативе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все больше добровольцев с каждым днем приходят на московские мобилизационные пункты. В военкоматы отправляются не только горожане, получившие повестки в рамках частичной мобилизации, но и жители столицы, готовые по собственной инициативе отправиться в зону СВО. По словам добровольцев, они хотят защитить свою страну и своих близких, поэтому сами приходят в военные комиссариаты, не дожидаясь призыва.

«Приехал в военкомат без повестки, хочу отдать долг Родине своей, добровольцем. Это мог гражданский долг, хочу помочь ребятам, думаю, что наша помощь будет нужна им», - рассказал доброволец корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Другой горожанин, также пришедший в военкомат, отметил, что он прибыл по собственной инициативе.

«Пришел призваться, сам служил, хочу помочь. Пришел без повестки, это моя личная позиция», - подчеркнул москвич.

Третий доброволец сообщил, что настроен позитивно и готов защищать Родину.

«Я пришел добровольцем на службу, настрой у меня позитивный», - рассказал мужчина.

Сейчас в столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Пункты мобилизации позволяют обеспечить комфортные условия для призывников, места для них выбирались с учетом наличия просторных помещений и транспортной доступности.

Кроме того, в Москве 1 октября открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей. Он расположен в специализированном центре занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, близкие призванных на службу людей попали в ситуацию, когда привычный уклад жизни меняется. Специалисты центра будут не только психологически поддерживать родных бойцов, но и помогать им решать возникающие проблемы. Сотрудники окажут содействие в самых разных вопросах: устроить детей в детские сады и школы, оказать адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов.