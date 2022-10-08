Поезда из Севастополя, Симферополя и Евпатории в Москву запустят по графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 8 октября, поезда из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург планируют отправить по расписанию. Кроме того, по графику запустят составы из Симферополя в Москву и Кисловодск, из Севастополя в Санкт-Петербург, а также из Евпатории в Москву, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Про остальные поезда, отправляющиеся сегодня, информация будет позднее», — сказано в сообщении перевозчика.

Уточняется, что в субботу в столицу намерены запустить поезда: № 28 Симферополь – Москва, отправлением в 17:10, № 166 Симферополь – Москва, отправлением в 20:00, № 174 Евпатория – Москва, отправлением в 22:20.

В компании добавили: пассажиров поездов «Таврия», перенаправленных в Анапу, разместят в пансионатах и санаториях города. Часть из них уже находится в оздоровительных учреждениях, это касается состава № 28 Москва –Симферополь.

Ранее KP.RU сообщал, что на Крымском мосту 8 октября около шести часов утра произошел подрыв грузовика. После этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два автомобильных пролета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Предварительно, в результате ЧП погибло три человека. В настоящий момент пассажирское ж/д сообщение через Крымский мост приостановлено.